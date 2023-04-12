Врио главы ЛНР Леонид Пасечник: В первую очередь восстановим подземные коммуникации жизнеобеспечения, а потом – все остальное

Фото: Администрация Главы ЛНР

На одном из совещаний по восстановлению ЛНР было принято решение, чтобы в Республике в первую очередь восстановить инфраструктуру, коммуникации, которые находятся под землей.

- Это подача воды, тепла, водоотведение, канализация. Все это надо привести в порядок. А потом уже заниматься все остальным, - рассказал во время Прямой линии врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, в Луганске есть водопроводные трубы, уложенные еще в далеком в 1936 году.

- Они чугунные, но в каком состоянии, можете себе представить, - объяснил на примере решение начать восстановление с коммуникаций руководитель Республики.

Жители ЛНР задают интересующие их вопросы руководителю региона. Прямая линия врио главы Республики Леонида Пасечника 12 апреля 2023 транслируется на телеканале «Луганск 24», telegram-канале и странице ВКонтакте, а также у друзей Донбасса - телеканале RT.

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