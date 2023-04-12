В ЛНР напомнили, что наличие полиса ОМС дает возможность получить высокотехнологичную медпомощь в любом регионе РФ

Важно, чтобы медицина дошла до каждого человека Фото: Александр БОЙКО

Леонид Пасечник призвал жителей Луганщины оформить полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). По словам врио Главы ЛНР, получить этот документ очень просто - это можно сделать в Луганске и всех местных отделениях МФЦ. Для этого нужен паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Вся процедура займет не более получаса. Об этом Леонид Пасечник заявил во время проведения первой прямой линии с жителями Республики.

- Хочу напомнить, что наличие полиса обязательного медицинского страхования дает возможность получения в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских учреждениях, расположенных в Российской Федерации. Я рекомендую всем оформить эти полисы. Мало того, полис предоставляет возможность получения бесплатной медицинской помощи по 180 направлениям, - заявил он.

Отметим, что по словам главы региона, очень важно, чтобы медицина дошла до каждого человека.

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