89-летняя жительница ЛНР обратилась к Леониду Пасечнику с просьбой о помощи в получении паспорта РФ

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Во время первой прямой линии с населением к врио Главы ЛНР Леониду Пасечнику обратилась 89-летняя жительница Республики с просьбой оказать содействие в получении паспорта гражданина РФ, так как является маломобильной.

Руководитель Республики заверил женщину в том, что представители миграционной службы приедут к ней лично.

Также Пасечник поручил руководителям территорий системно заняться решением вопроса - обеспечить прием документов на паспорт РФ для лиц старше 80 лет на дому.

- Уважаемые главы, помечайте мое поручение: вы должны в двухнедельный срок разобраться, установить всех лиц, которые проживают на вашей территории, возраст которых превышает 80 лет, которые нуждаются в получении паспорта гражданина Российской Федерации, определить их количество, организовать приезд к ним миграционных служб и выдать паспорта граждан Российской Федерации, - сказал Пасечник.

Напомним, за 5 дней в колл-центр поступило более трех тысяч вопросов.

- По последней информации, поступило 3206 вопросов от жителей Луганской Народной Республики, - сообщил ведущий во время Прямой линии.

Это первая прямая линия врио Главы ЛНР Леонида Пасечника. Она транслируется на телеканале «Луганск 24», в телеграм-канале и странице ВКонтакте, а также на телеканале RT и на сайте «КП».

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