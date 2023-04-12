Жители ЛНР скоро смогут получить ипотеку под 2 процента годовых для строительства нового жилья

К Леониду Пасечнику поступило более трех тысяч вопросов. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 12 апреля, во время Прямой линии к врио главы ЛНР Леониду Пасечнику обратилась мать троих детей Елена Васильевна из Алчевска, которая вот уже 20 лет вынуждена снимать жилье. Женщина интересуется возможностью получения ипотеки для строительства жилья.

- Действительно жители новых регионов России получили уникальную возможность получить ипотеку под 2 процента, благодаря решению Президента Владимира Владимировича Путина, принятое в декабре 2022 года. Мы активно работаем в этом направлении. «Промсвязьбанк» подготовил соответствующий ипотечный фонд и в скором времени готов будет начать кредитование. Администрациям городов и районов, а также Министерству строительства поставлена задача по подбору участков для строительства жилья. Готовится законодательная база. Идет поиск строительных организаций, которые имеют хорошую репутацию в других регионах России, - рассказал о принимаемых мерах Леонид Пасечник.

Он обратил внимание, что ипотека под 2 процента предусмотрена только под строительство нового жилья.

Прямая линия врио главы ЛНР Леонида Пасечника началась в 19:00. Она транслируется на телеканале «Луганск 24», telegram-канале и странице ВКонтакте Леонида Пасечника, а также на телеканале RT. Позвонит можно на телефон горячей линии 171.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия врио главы ЛНР Леонида Пасечника 12 апреля 2023: онлайн-трансляция

На прямой линии врио главы ЛНР Леонид Пасечник ответит на вопросы жителей региона (подробнее)