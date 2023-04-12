Леонид Пасечник поручил главам районов помочь маломобильным жителям Республики с оформлением российских паспортов

Леонид Пасечник проводит первую прямую линию с жителями региона. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Вопрос паспортизации населения остается одним из самых актуальных и проблемным для жителей Луганской Народной Республики. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который сегодня проводит первую прямую линию с жителями региона.

К руководителю Республики в прямом эфире обратилась жительница Алчевска, которая в силу возраста и здоровья не может самостоятельно подать документы на паспорт РФ. Женщина попросила помощи, и была услышана.

Леонид Пасечник поручил главам городов и районов, также находящимся с ним на прямой связи, организовать выдачу российских паспортов для маломобильных граждан Луганщины. А для этого вначале выяснить, какое количество граждан нуждается в подобной помощи и доложить об этом в 2-недельный срок.

Напомним, в ЛНР организовали выездные приемы документов на получение паспорта РФ. Процесс паспортизации граждан оптимизировали с помощью передвижного пункта.

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