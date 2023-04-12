На прямой линии у Леонида Пасечника спросили о помощи семьям погибших военных

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Первый вопрос прозвучал от Натальи Юрьевны.

- Мужа мобилизовали, вскоре он погиб под Красным Лиманом. Для оформления пенсии, прочих выплат, сталкиваюсь с массой трудностей. Куда обратиться за помощью в оформлении справок?

Леонид Пасечник прежде всего выразил соболезнование луганчанке и другим жителям Республики, чьи родные и близкие погибли при защите ЛНР.

- У нас создан Комитет семей воинов Отечества. Комитет занимается помощью в сборе документов, медицинской, психологической помощью семьям военнослужащих. Я недавно проводил совещание, были приглашены все службы, командиры, юристы, медики. Налажены коммуникации, чтобы оказывать максимальную помощь семьям. Обратитесь в этот Комитет. Ваш вопрос взят на контроль.

Телефон Комитета семей воинов Отечества:+7 959 – 222 – 44 - 41

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