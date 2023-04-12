В Первомайске в ближайшие дни полностью восстановят подачу воды населению

Жители города будут с водой Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Резервуары насосной станции в Первомайске уже заполняют водой. Подать ее населению планируют 14 апреля. Об этом сообщили в государственном унитарном предприятии «Лугансквода».

Там отметили, что водоснабжение города было нарушено вследствие снегопада, обрушившегося на Республику в конце марта. Восстановительные работы затянулись из-за того, что на магистральной сети возникли многочисленные порывы. За один только световой день 11 апреля ремонтники устранили 12 повреждений трубы.

Сейчас специалисты уже закончили опрессовку и заполнение магистрального водовода, питающего Первомайск.

- В 07:00 12 апреля вода начала поступать в резервуары насосной станции Первомайска. Возобновление графиковой подачи воды на город планируется 14 апреля, - проинформировали на предприятии.

Тем временем забилось сердце нового водовода «Дон - Северский Донец - Донбасс» - была запущена первая насосная станция и началось заполнение накопительных резервуаров. Строящийся по решению Президента РФ Владимира Путина водовод не имеет аналогов в современной России - это уникальный инженерный объект.

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