На территорию ЛНР надвигаются сильные грозы

В Луганске и по территории Республики ожидается сильный дождь с порывами ветра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территорию Луганской Народной Республики надвигаются сильные грозы. Синоптики прогнозируют сильный и очень сильный дождь с грозой, а также мощные порывы ветра. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Там уточнили, что существенное ухудшение погодных условий ожидается в столице Республики и других населенных пунктах 13 и 14 апреля.

- В течение суток 13 апреля, ночью и утром 14 апреля в Луганске и по территории Республики ожидается сильный дождь, в отдельных районах очень сильный дождь, местами с грозой и усилением восточного ветра 15-20 м/с, - заявили метеорологи.

Напомним, в конце марта на территорию ЛНР обрушился обильный снегопад. В результате непогоды более 116 тысяч абонентов в 205 населенных пунктах Республики, а также котельные и социальные объекты оказались обесточены. Были отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы. В ликвидации последствий удара стихии коммунальщикам помогали военнослужащие и росгвардейцы.

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