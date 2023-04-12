Стартовала первая прямая линия с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником

Леонид Пасечник ответит на вопросы жителей Луганщины. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Стартовала прямая линия с временно исполняющим обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, анонсированная ранее. Жители Республики могут задать главе региона волнующие их вопросы. Некоторые из них уже поступили накануне в специальный чат-бот. Об этом Леонид Пасечник сообщил в своем телеграм-канале.

- Хочу поблагодарить каждого из вас за доверие! Вопросов, поступивших ко мне в чат-бот, очень много. Читаю лично, многие частные проблемы сразу начинаю отрабатывать. По количеству сообщений в чат-боте, думаю, что диалог будет содержательным, - отметил он.

Глава региона добавил, что над вопросами, поступившими в чат-бот, уже начала работать его команда. Специалисты собирают вопросы, выделяют адресные и системные, после чего передают Главе.

Отметим, что это первая прямая линия врио Главы ЛНР Леонида Пасечника. Она будет транслироваться 12 апреля на телеканале «Луганск 24», в телеграм-канале и странице ВКонтакте, а также на телеканале RT.

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