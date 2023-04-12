В ЛНР пояснили, что регистрация недвижимости проводится в тех районах, где расположен объект

Зарегистрировать права на недвижимость можно через отделение МФЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Регистрация недвижимости на территории Луганской Народной Республики проводится в тех районах, где расположен объект. Для этого гражданам необходимо обратиться в местное отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Об этом заявили в МФЦ ЛНР.

Там пояснили, что регистрация объектов недвижимости через отделения центра на сегодняшний день проводится по территориальному адресу объекта недвижимого имущества.

- Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, могут подать документы на государственный кадастровый учет и регистрацию права на объекты недвижимости в отделение МФЦ ЛНР того города или района, где располагается объект недвижимости, - заявили в профильной службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР приступили к разграничению имущества федеральной, государственной и муниципальной собственности. Соответствующую работу проводит Росимущество.

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