Стахановский вагоностроительный завод получил клеймо для проведения всех видов ремонта грузовых вагонов

Решен вопрос о запуске в работу Стахановского вагоностроительного завода. Фото: ТГ/Солнцев

Стахановский вагоностроительный завод получил клеймо для проведения ремонта железнодорожной продукции. Сейчас решается вопрос о запуске предприятия. Об этом сообщила представитель Луганской Народной Республики в Совете Федерации Дарья Лантратова.

Она почеркнула, что промышленный потенциал Луганщины велик, и необходимо развивать его. Многое уже удалось запустить в работу. К примеру, сейчас совместно с Минпромторгом России власти хотят вдохнуть жизнь в Луганский авиаремонтный завод. Выпуск первой продукции наладят к лету. На очереди - Стахановский вагонзавод.

- Решен вопрос о запуске в работу Стахановского вагоностроительного завода, который получил клеймо на ремонт железнодорожной продукции, - отметила сенатор.

По словам Лантратовой, важно не только возобновить работу промышленных предприятий, но также всерьез задуматься об их дальнейшем развитии. Для этого во всех новых регионах РФ уже созданы региональные Фонды развития промышленности, которые помогут в восстановлении предприятий Донбасса. На данные цели российские власти выделят до 2025 года 12 миллиардов рублей.

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