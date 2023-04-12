В Светлодарске для маломобильных граждан организуют прием документов на российский паспорт на дому

Жителям преклонного возраста помогут с оформлением паспорта РФ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В освобожденном Светлодарске помогут жителям преклонного возраста сформировать полный пакет документов для получения российского паспорта. Маломобильным гражданам эту помощь окажут на дому. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Максим Козловский.

Он уточнил, что власти привлекут к этой работе представителей квартальных комитетов города, а при администрации создадут центр помощи по оформлению документов на паспорт РФ для маломобильных и пожилых людей.

- Работа центра позволит разгрузить сектора Миграционной службы, так как люди будут приезжать туда с правильно сформированным пакетом документов, - пояснил градоначальник.

Сообщается, что центр откроют 13 апреля. Он будет работать с понедельника по среду с 8:00 до 17:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

По словам мэра, для маломобильных жителей прорабатывают также возможность выезда сотрудников Миграционной службы на дом для приема документов.

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