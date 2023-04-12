В ДНР организуют выезды на предприятия для оформления паспортов

Подать документы на паспорт можно будет без отрыва от производства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Донецкой Народной Республике начнут организацию выездов специалистов Миграционной службы на предприятия, чтобы сотрудники смогли подать документы на паспорт России, не покидая рабочего места. Этот процесс начнется с 18 апреля. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

— Планировали начать с 1 мая, но работа ведется с опережением. Поэтому, уже с 18 апреля мы начнём этот процесс. В первую волну попадут образовательные организации Донецка и Макеевки, а также крупнейшие шахты - «Шахтерская-Глубокая» (Шахтерск), «Прогресс» (Торез), «Заря» (Снежное), «Шахта Комсомолец Донбасса» (Кировское), — отметил вице-премьер.

Мингазов добавил, что власти Республики планируют провести паспортизацию на всех предприятиях, где работает более 500 человек, не получивших паспорт гражданина РФ.

— Если вы сотрудник этого предприятия и вы еще не получили паспорт гражданина РФ, то вы сможете это сделать без отрыва от производства. Для этого вам необходимо обратиться в свой отдел кадров и к назначенному времени подготовить полный пакет документов, — добавил вице-премьер.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Промсвязьбанк открыл более 1,6 миллиона счетов для жителей ДНР

Населению выдали порядка 1,5 миллиона платежных карт (подробнее)