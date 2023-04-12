Фонд развития промышленности ДНР получит дополнительные средства в 2023 году

Средства уйдут, в том числе, на безвозвратные гранты для предприятий

Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики получит в 2023 году средства на докапитализацию. Докапитализация фонда позволит увеличить господдержку промышленных предприятий региона. Об этом рассказала Сенатор России от ДНР Наталья Никонорова.

— В условиях боевых действий и высоких бизнес-рисков наши предприятия вынуждены бороться за выживание. Финансируя гранты и льготное кредитование, государство помогает им остаться на плаву и дает толчок развитию производства. Дополнительные средства будут направлены на льготные займы по ставке 1,5 %, а также на безвозвратные гранты, — добавила Никонорова.

Сенатор подчеркнула, что часть средств, сэкономленных бюджетами федеральных органов власти, пойдет на закупку спортинвентаря, учебного оборудования и автобусов для школ, а также на приобретение карет скорой помощи.

— Благодарю руководство страны за помощь Республике. Уверена, что наши предприятия смогут правильно распорядиться полученными средствами, нарастить объемы производства и вернуть Донбассу славу промышленного края, — отметила Сенатор России от Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Более 200 кандидатов «Единой России» зарегистрировались на предварительное голосование в ЛНР

Предварительное голосование в Республике будет проходить с 22 по 28 мая (подробнее)