Более 200 кандидатов «Единой России» зарегистрировались на предварительное голосование в ЛНР

Участие в предварительном голосовании является обязательным требованием для всех кандидатов от партии – вне зависимости от ранга, статуса и должностей. Фото: ДАН

210 человек в Луганской Народной Республике зарегистрировать на предварительные выборы «Единой России». Из них 158 человек зарегистрированы как кандидаты в законодательный орган ЛНР, 45 – в представительный орган в Луганске, семь – в органы местного самоуправления Республики. Об этом сообщили в пресс-службе луганского регионального отделения партии.

— Итог предварительного голосования покажет, кто на самом деле является лидером общественного мнения и способен отстаивать интересы своих избирателей. Отмечу, что только «Единая Россия» сделала так, что люди сами решают, кто от партии выйдет для борьбы с другими политическими силами на основных выборах. Остальные партии сами выбирают и выдвигают кандидатов, мы же предоставляем это право людям, — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко.

В пресс-службе партии добавили, что в законодательный орган ЛНР подано пять заявлений, в представительный орган в Луганске – четыре, в органы местного самоуправления – 20. Эти заявки еще находятся на рассмотрении.

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