Из украинского плена освободили 34 военнослужащих ДНР

Освобожденные военнослужащие отправились на лечение в другие регионы России (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В списке российских военнослужащих, которые 10 апреля были освобождены из украинского плена, находились 34 защитника Донецкой Народной Республики. Среди них были как военнослужащие, проходившие службу по контракту, так и мобилизованные бойцы. Сейчас они получают медицинскую помощь в других регионах страны. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

— Искренне рада, что наших защитников удалось вернуть на Родину. Сейчас на территории других субъектов РФ освобожденные военнослужащие получают необходимую врачебную помощь. Мы уже понимаем, что некоторые ребята пока не транспортабельны и в ДНР смогут приехать только после курса лечения, — рассказала омбудсмен.

Дарья Морозова подчеркнула, что среди освобожденных из украинского плена была женщина и военнослужащие в тяжелом состоянии здоровья. Трое при перемещении на территорию РФ нуждались в экстренной медицинской помощи. У одного парня ампутирована нога.

— Еще один боец 1991 года рождения парализован. Прикован к кровати после полученного ранения. В плену находился с мая прошлого года. За его освобождение пришлось бороться долгие месяцы, поскольку представители Украины постоянно вставляли палки в колеса, — отметила Морозова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

На востоке Республики уже виден геоглиф «ДНР», высаженный в 2016 году

Деревья уже успели подрасти и стали заметны (подробнее)