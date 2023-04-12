На востоке Республики уже виден геоглиф «ДНР», высаженный в 2016 году

Геоглиф в Амвросиевском районе ДНР высадили 7 лет назад. Фото: ДАН

Деревья, высаженные в геоглиф «ДНР» на востоке Донецкой Народной Республики, уже достаточно выросли и стали заметны. Высота соснового бора позволяет увидеть сверху высаженную аббревиатуру. Об этом рассказал Председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Алексей Шебалков.

— Деревья уже хорошенько подросли, среднюю высоту деревьев сказать не могу, но общую концепцию геоглифа уже можно лицезреть. Если сфотографировать с высоты или поднять в воздух беспилотник, то можно уже увидеть аббревиатуру «ДНР», — добавил Председатель.

Напомним, что сосновый бор в виде аббревиатуры названия региона был высажен в 2016 году в Амвросиевском районе ДНР под патронажем Александра Захарченко. Общая площадь высадки геоглифа из сеянцев крымской сосны составила 0,8 гектар. Примерно через 10 лет надпись можно будет прочесть даже с иллюминатора самолета.

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