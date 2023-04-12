Прямая линия с врио Главы ЛНР начнется сегодня в 19:00

Трансляция прямой линии будет проходить в telegram-канале и на странице ВКонтакте Леонида Пасечника, а также у друзей Донбасса – телеканале RT

Сегодня в 19:00 начнется прямая линия с временно исполняющим обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Жители Республики смогут задать вопросы главе региона. Некоторые вопросы, поступившие в специальный чат-бот, уже начали отрабатывать. Об этом Леонид Пасечник рассказа в свое телеграм-канале.

— Хочу поблагодарить каждого из вас за доверие! Вопросов, поступивших ко мне в чат-бот, очень много. Читаю лично, многие частные проблемы сразу начинаю отрабатывать. По количеству сообщений в чат-боте, думаю, что диалог будет содержательным, — рассказал Леонид Пасечник.

Глава региона добавил, что над вопросами, поступившими в чат-бот, уже начала работать команда Главы.

— Дополнительно, работает моя команда. Они собирают все ваши вопросы, выделяют адресные и системные, передают их мне. Будем искать решения, — добавил Пасечник.

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