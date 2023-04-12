В Торезе впервые прошел форум «Преображаем город вместе»

Местные жители предложили идеи для благоустройства города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форум «Преображаем город вместе» впервые прошел в населенном пункте Торез в Донецкой Народной Республике. Местные жители поделились своими идеями по благоустройству парка и сквера на бульваре Ильича, площади Ленина и парка Маяковского. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Торезцы предложили отреставрировать городской фонтан и сказочные арт-объекты в парке, восстановить футбольное поле, объединить спортобъекты в одну большую зону для проведения массовых мероприятий, — рассказал Председатель. — Архитекторы учтут эти пожелания при разработке проекта.

Солнцев отметил, что если проект благоустройства Тореза т победит во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, то город получит средства на его реализацию.

Напомним, что с восстановлением Торезу помогает Приморский край России. Регион-шеф отремонтирует 8 объектов, в том числе дороги, культурные и спортивные объекты города

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