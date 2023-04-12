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НовостиПолитика12 апреля 2023 8:54

В Торезе впервые прошел форум «Преображаем город вместе»

Местные жители поделились идеями по благоустройству городской среды
Виктория ПОДАРОВА
Местные жители предложили идеи для благоустройства города

Местные жители предложили идеи для благоустройства города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форум «Преображаем город вместе» впервые прошел в населенном пункте Торез в Донецкой Народной Республике. Местные жители поделились своими идеями по благоустройству парка и сквера на бульваре Ильича, площади Ленина и парка Маяковского. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Торезцы предложили отреставрировать городской фонтан и сказочные арт-объекты в парке, восстановить футбольное поле, объединить спортобъекты в одну большую зону для проведения массовых мероприятий, — рассказал Председатель. — Архитекторы учтут эти пожелания при разработке проекта.

Солнцев отметил, что если проект благоустройства Тореза т победит во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, то город получит средства на его реализацию.

Напомним, что с восстановлением Торезу помогает Приморский край России. Регион-шеф отремонтирует 8 объектов, в том числе дороги, культурные и спортивные объекты города

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