Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с Днем космонавтики и рассказал знаменитых космонавтах Луганщины

Леонид поздравил с Днем авиации и космонавтики жителей ЛНР. Фото: Пасечник/ТГ

Ровно 62 года назад Юрий Гагарин стал первым человеком, кто преодолел земное притяжение и открыл двери в космическое пространство для всего мира. Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики поздравил жителей ЛНР с Днем космонавтики и рассказал о других выдающихся космонавтах, которые родились на Луганщине. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Уроженцы Луганщины также внесли свой вклад в развитие космонавтики: Шонин Георгий Степанович и Ляхов Владимир Афанасьевич – космонавты, Герои Советского Союза, которые родились и выросли в Луганской области. Мы гордимся достижениями выдающихся земляков и чтим их память, — отметил глава региона.

Леонид Пасечник подчеркнул, что годовщину полета Юрия Гагарина в космос сегодня отмечает не только Российская Федерация, но и вся планета.

— Поздравляю всех, кто трудился и трудится в космической отрасли – ученых, инженеров, рабочих и летчиков, с профессиональным праздником! Своим трудом вы закрепили и удерживаете за нашей страной звание лидера в освоении космоса, — добавил врио Главы ЛНР.

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