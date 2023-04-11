Оператор «Феникс» модернизировал оборудование в Шахтерском районе ДНР

Специалисты продолжают улучшать связь в Республике. Фото: пресс-служба РОС «Феникс»

Специалисты Республиканского оператора связи «Феникс» модернизировали оборудование базовой станции в населенном пункте Контарное Шахтерского района Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

— К существующему стандарту вещания добавлен 3G, что даст возможность абонентам пользоваться сервисами мобильного интернета и стабилизирует услуги голосовой связи. В перспективе планируется дополнительный запуск 4G, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее специалисты республиканского оператора связи «Феникс» установили две базовые станции в стандартах 2 и 3G в населенном пункте Новопетриковка, которое временно относится к администрации Донецка. Абоненты смогут воспользоваться голосовой связью и интернетом. Продолжались работы по повышению качества предоставляемых услуг подвижной радиотелефонной связи в Волновахском районе Республики. В Новотроицком запущена в эфир базовая станция в стандарте 3G.

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