В Госдуму внесли предложение по очистке водоемов в ДНР

В рамках проекта предлагают очистить реку Северский Донец — Донбасс. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Председателя Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики Андрей Судьин на парламентских слушаньях в Государственной Думе внес предложения по формированию нового проекта оздоровления водных объектов Республики. В него входит очистка рек и совершенствование очистки сточных вод в технологических циклах предприятий ДНР. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Республики Владимир Ежиков.

— Уже год жители Республики сталкиваются с дефицитом воды из-за водной блокады со стороны Украины. Обеспечение граждан этим жизненно необходимым ресурсом относится к первоочередным государственным задачам, предпринимаются все возможные меры, в том числе строительство нового водовода «ДОН», — добавил Ежиков.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках проекта отмечены приоритетные направления работы, среди которых расчистка рек, в первую очередь главных водных артерий – рек Северский Донец и Кальмиус, 8 средних рек, водохранилищ и прудов; установление границ водоохранных и прибрежных защитных полос, а также совершенствование очистки сточных вод в технологических циклах предприятий ДНР.

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