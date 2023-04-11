Пожароопасный период в лесах ДНР продлится до начала ноября

На время действия пожароопасного периода в лес запрещено заезжать гражданским автомобилям. Фото: ДАН

В лесах Донецкой Народной Республики введен пожароопасный период. Он продлится до глубокой осени. Об этом сообщил Председатель Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики Алексей Шебалков.

— С апреля мы ввели пожароопасный период в лесах Республики, в наших условиях он будет длится приблизительно до 1 ноября. Сотрудники комитета вместе с МЧС ДНР начали ежедневное патрулирование в лесных массивах, чтобы своевременно выявлять и предотвращать лесные пожары, — отметил Шебалков.

Председатель Госкомитета подчеркнул, что на этот период в лес запрещено заезжать гражданским автомобилям, разрешается только служебным. При сильной жаре лесные хозяйства будут полностью закрыты для пребывания людей.

Напомним, что в Республику доставят новую технику для тушения лесных пожаров, а также оборудование и снаряжение.

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