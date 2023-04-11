Власти Первомайска призвали граждан не посещать кладбища на освобожденных территориях

Украинские боевики могли оставить на кладбищах растяжки и мины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Первомайска предостерегла жителей города и административно подчиненных населенных пунктов от посещения мест погребения родственников и кладбищ, расположенных на освобожденных территориях. Там остается большое количество неразорвавшихся снарядов и других взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— На территориях городов, сел и поселков остается достаточно большое количество неразорвавшихся снарядов, а также «подлых» ловушек в виде растяжек и мин. Не подвергайте опасности себя и своих близких! — отметил мэр.

Колягин добавил, что мероприятия не разминированию кладбищ еще не успели провести.

— Соответствующими структурными подразделениями Администрации были поданы заявки на проведение разминирования территорий населенных пунктов, но в связи с большой загруженностью специалистов, которые сейчас активно работают над тем, чтобы разминировать территории вблизи линий водо-, газо-, энергоснабжения, мероприятия по разминированию кладбищ еще не были выполнены, — подчеркнул глава города.

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