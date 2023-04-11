Медикам ДНР пересчитают зарплату в апреле с учетом надбавок

Доплата за период с января по март придет медикам ДНР в апреле. Фото: МВД ДНР

Врачам Донецкой Народной Республики пересчитают зарплату за период с января по март с доначислением всем выплат. Об этом сообщили в Совете при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

— При начислении заработной платы в апреле 2023 года медицинским работникам будет произведен перерасчет заработной платы за январь–март 2023 года с доначислением всех выплат в соответствии с постановлением Правительства ДНР от 16 марта 2023 года «Об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений ДНР», — отметили в Совете.

Запрос о невыплате положенных надбавок республиканским врачам направил в профильное ведомство глава СПЧ Валерий Фадеев.

Напомним, что с 1 января 2023 года Правительство установило дополнительную выплату для ряда категорий медицинских работников. Она положена работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

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