Компания «Промтек» из Липецка передала в Горловку трубы для подготовки к будущему отопительному сезону

Это уже вторая помощь компании «Промтек» Горловке. Фото: Народный фронт

При поддержке Народного фронта в Горловку доставили гуманитарный груз от липецкой компании «Промтек». В него вошли трубы, хомуты, фетинги для восстановления теплосети и водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

— Это уже вторая доставка гуманитарной помощи Горловке от этой компании. В первый раз Народный Фронт привез запоровую и регулирующую арматуру, а также шаровые краны, — отметили в организации.

Напомним, что ранее Народный фронт передал технику и оборудование военнослужащим ДНР. Жителям России удалось собрать более 50 миллионов рублей в сборе, который инициировала певица Юлия Чичерина. Средства ушли на покупку снаряжения и техники для военнослужащих 1 Донецкого армейского корпуса. На эти деньги купили радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны, дополнительные батареи питания и прочие расходники.

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