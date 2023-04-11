Леонид Пасечник подписал распоряжение об установлении ежегодного субботника в апреле

Врио Главы ЛНР призвал всех жителей Республики принять участие в субботнике (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал распоряжение об установлении ежегодного субботника в последнюю неделю апреля. Эта мера должна помочь коммунальщикам и возродить добрую традицию субботников в Республике. Об этом Леонид Пасечник рассказал в своем телеграм-канале.

— Считаю правильным помочь коммунальщикам и возродить добрую традицию субботников, которая не только помогает сделать город чище, но и собраться коллективом, поработать. Это и хороший воспитательный момент для наших детей – пример бережного отношения к родному краю и его природе, — отметил глава региона.

Пасечник подчеркнул, что главы городов и районов также должны принять участие в общереспубликанском субботнике.

— Призываю глав городов и районов, министров, депутатов, представителей власти и предприятий выйти и показать личный пример. Никто не должен остаться в стороне! Приглашаю всех неравнодушных выйти во двор, в сквер или на другой участок и с командой единомышленников включиться в уборку нашего общего дома – Луганщины, — добавил врио Главы ЛНР.

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