Специалисты из Тюмени продолжают строительство роддома в Краснодоне

К осени в будущем роддоме будут начаты работы по отделке, настройка всех сетей и оборудования. Фото: пресс-служба администрации Краснодона

В населенном пункте Краснодон Луганской Народной Республики продолжается возведение роддома. Строители из Тюменской области на 70% закончили этап по усилению несущих конструкций. Об этом сообщили в администрации Краснодона.

— Сейчас на 70% закончен этап по усилению несущих конструкций. Это стены и фундамент. Второй этап усиления фундамента закончится в середине апреля. В мае планируем начать возведение внутренних перегородок, заведение систем — это канализация, водопровод, отопление, — рассказал исполняющий обязанности начальника участка компании «РЕМиСТР» Олег Киясов.

Летом строители планируют сделать кровлю и утеплить фасад. К осени в здании будущего роддома будут начаты работы по отделке, настройка всех сетей и оборудования.

Напомним, что в Донецке продолжается строительство перинатального центра. Строители уже закончили возведение монолитного каркаса шестиэтажного здания. Сейчас на объекте работают почти 800 специалистов и 30 единиц техники.

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