Строители завершили монолит шестиэтажного перинатального центра в Донецке

Строительство центра идет по графику. Фото: АГ ДНР

В Донецке продолжается возведение нового перинатального центра по поручению Президента России Владимира Путина. Специалисты уже завершили монолитный каркас шестиэтажного здания. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Сейчас на объекте работают почти 800 специалистов и 30 единиц техники. Уже начаты работы по отделке внутренних помещений, монтажу кровли и прокладке инженерных сетей. Центр предназначен для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям акушерства, перинатологии и неонатологии, — отметил вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что всего в новых регионах в штатном режиме функционируют уже 415 медицинских учреждений. Среди них есть и многофункциональные медцентры в Луганске и Мариуполе, построенные в 2022 году.

Напомним, что сейчас в Мариуполе активно ведется строительство больницы интенсивного лечения. Всего в Республике восстанавливается 49 объектов здравоохранения.

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