В порт Мариуполя доставили 1900 тонн стройматериалов

Регулярные морские грузоперевозки позволят на 30% снизить стоимость логистики. Фото: Пушилин/ТГ

Из порта Ростова-на-Дону в порт Мариуполя доставили порядка 1900 тонн строительных материалов, включая кирпич, газоблоки, сухие смеси, грунтовки и гидроизоляцию. Стройматериалы востребованы при восстановлении жилья и социальных объектов в новых регионах. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

— Организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов, — отметил вице-премьер.

Напомним, что с сентября в мариупольский порт завезли порядка 14 тысяч тонн строительных материалов. Сейчас в перевозках участвуют до 10 судов, но их число может меняться в связи с потребностями и планами грузовладельцев.

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