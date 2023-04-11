Из украинского плена спустя год вернулись 7 защитников Донбасса

После реабилитации военнослужащие смогут вернуться к своим родным и близким. Фото: ТГ/Москалькова

После года в плену домой смогут вернуться 7 защитников Донбасса. В числе других военнослужащих они были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

Она отметила, что освобожденные бойцы - это мобилизованные парни, которые отправились на фронт с началом СВО.

- Обмен, состоявшийся 10 апреля 2023 года между Российской Федерацией и государством Украина, принес долгожданную благую весть и для женщин Луганщины, сыновья и мужья которых были призваны на военную службу по мобилизации в феврале 2022 года во 2-й и 1-й армейские корпусы и долгие месяцы пребывали в украинском плену, - заявила правозащитница.

Сообщается, что после реабилитации военнослужащие смогут вернуться к своим родным и близким.

- Выражаем слова искренней благодарности всем силовым ведомствам за возвращение наших военных! - отметила омбудсмен.

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