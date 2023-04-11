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НовостиПолитика11 апреля 2023 10:43

В Амвросиевском районе ДНР утилизируют фрагменты боеприпасов

Жителей просят не паниковать - их жизни ничего не угрожает
Ирина ДМИТРИЕВА
Во время проведения взрывных работ могут быть слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения

Во время проведения взрывных работ могут быть слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в Амвросиевском районе ДНР начаты работы по уничтожению фрагментов боеприпасов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава районной администрации Игорь Лызов.

Во время утилизации могут быть слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения. Так что паниковать не стоит.

- Запланирована утилизация боеприпасов под контролем саперов в карьере в течение дня, - проинформировал Лызов.

Напомним, что территория Донбасса буквально усеяна взрывоопасными предметами. Ситуацию значительно усугубляет и то, что ВСУ продолжают сбрасывать на населенные пункты региона различные мины. Так, буквально вчера в Куйбышевском районе Донецка мирный житель получил ранения в результате подрыва на украинской противопехотной мине «Лепесток». Днем ранее сообщалось о двух пострадавших в Донецке и Горловке. Всего в Республике зафиксировано уже 109 случаев подрывов на таких взрывоопасных предметах.

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