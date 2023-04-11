В Амвросиевском районе ДНР утилизируют фрагменты боеприпасов

Во время проведения взрывных работ могут быть слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в Амвросиевском районе ДНР начаты работы по уничтожению фрагментов боеприпасов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава районной администрации Игорь Лызов.

Во время утилизации могут быть слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения. Так что паниковать не стоит.

- Запланирована утилизация боеприпасов под контролем саперов в карьере в течение дня, - проинформировал Лызов.

Напомним, что территория Донбасса буквально усеяна взрывоопасными предметами. Ситуацию значительно усугубляет и то, что ВСУ продолжают сбрасывать на населенные пункты региона различные мины. Так, буквально вчера в Куйбышевском районе Донецка мирный житель получил ранения в результате подрыва на украинской противопехотной мине «Лепесток». Днем ранее сообщалось о двух пострадавших в Донецке и Горловке. Всего в Республике зафиксировано уже 109 случаев подрывов на таких взрывоопасных предметах.

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