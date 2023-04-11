В ДНР эвакуированным жителям предоставят материальную помощь

Единовременная материальная помощь будет оказана однократно каждому гражданину, вынужденно покинувшему свой дом. Фото: Омбудсмен ДНР

Жителям, эвакуированным на территорию Донецкой Народной Республики с временно подконтрольных Украине, а также освобожденных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, будет предоставлена материальная помощь. Выплата составит 10 тысяч рублей на каждого человека. Соответствующее распоряжение принял врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как следует из документа, матпомощь по решению комиссии может быть оказана лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе тем, кто был эвакуирован в Республику из подконтрольных украинским войскам районов и освобожденных российскими военными земель.

Размер материальной помощи составит 10 тысяч рублей на каждого эвакуированного человека вне зависимости от его возраста и трудоспособности.

Выплата единоразовая. Заявления на получение средств нужно подать в соответствующую комиссию по месту фактического проживания (пребывания) в местную администрацию.

Распоряжение подписано властями сегодня и уже вступило в законную силу.

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