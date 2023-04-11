В ЛНР приговорили к восьми годам колонии наводчика из украинского нацбатальона

Обвинительный приговор вступил в силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике приговорили к восьми годам колонии наводчика пулеметного отделения нацбатальона «Айдар»*. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности России по ЛНР.

Там уточнили, что решение вынес Верховный суд Республики после того, как рассмотрел дело.

- В результате рассмотрения уголовного дела, возбужденного следственным подразделением регионального управления, решением Верховного суда Луганской Народной Республики вынесен обвинительный приговор гражданину Украины за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК России «Участие в террористическом сообществе», - проинформировали там.

Следствие установило, что обвиняемый проходил службу в 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар»*, где был наводчиком пулеметного отделения.

- Решением Верховного суда Луганской Народной Республики виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - заявили в службе безопасности.

* Запрещенная в РФ организация

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР приговорили к 20 годам тюрьмы украинского боевика, убившего мирную жительницу Мариуполя

Женщина была застрелена им в спину после того, как высказала свое недовольство по поводу грубого обращения с ней (подробнее)