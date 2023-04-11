В Алчевске на автозаправочной станции загорелся автомобиль с газовым баллоном внутри

Возникла угроза того, что огонь перекинется на заправку и рядом стоящие автомобили. Фото: МЧС ЛНР

В Алчевске спасатели оперативно потушили автомобиль, загоревшийся в районе заправки. Внутри машины находился газовый баллон. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что сегодня утром на дежурную линию «101» поступило сообщение о том, что на улице Сарматской загорелась машина. Спасатели немедленно выехали к месту вызова. По прибытии они увидели, что горят капот и багажник автомобиля, в котором находился заправленный газом баллон. Возникла угроза того, что огонь перекинется на заправку и рядом стоящие автомобили. Этого никак нельзя было допустить.

- Сотрудники МЧС ЛНР незамедлительно приступили к тушению транспортного средства. В 09:33 пожар был ликвидирован. Благодаря оперативным и слаженным действиям алчевских спасателей жертв и пострадавших удалось избежать, - рассказали в МЧС.

Уточняется, что огонь уничтожил легковой автомобиль Volkswagen. Вероятная причина возникновения пожара - короткое замыкание электропроводки.

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