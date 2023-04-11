Всероссийский форум классных руководителей впервые пройдет при участии педагогов из ДНР

Цель мероприятия - повысить престиж профессии учителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Всероссийский форум классных руководителей и наставников впервые состоится при участии педагогов Донбасса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Педагоги ДНР впервые примут участие во Всероссийском форуме классных руководителей и наставников, который пройдет 3-7 октября в Москве, - заявил он.

Руководитель региона отметил, что прежде кандидаты пройдут конкурсный отбор, чтобы определить лучших делегатов для предстоящего съезда.

- Прием заявок уже начался и продлится до 20 апреля. Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор - делегатами съезда станут лучшие из лучших, - подчеркнул Пушилин.

Сообщается также, что III Всероссийский форум классных руководителей и наставников пройдет в рамках Года педагога, объявленного накануне Президентом России Владимиром Путиным. Цель мероприятия - повысить престиж профессии учителя.

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