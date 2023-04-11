Более 20 тысяч жителей ДНР получили помощь от главного медицинского агентства России

На данный момент в регионе работает сводный отряд работников ФМБА, насчитывающий 18 специалистов. Фото (архив): Минздрав ДНР

В Федеральном медико-биологическом агентстве назвали количество пациентов ДНР, которым пришли на помощь специально организованные мобильные бригады врачей. Данные привела пресс-служба организации.

Так, сообщается, что медики смогли помочь более 22 тысячам граждан Республики, в том числе 5 тысячам детей.

- С конца февраля 2022 года по состоянию на начало апреля 2023 года сводные мобильные медицинские отряды ФМБА России оказали помощь на территории ДНР более 22 000 человек, в числе которых около 5000 детей, - заявили в медицинском агентстве.

Сотрудники службы также отметили, что на данный момент в регионе работает отряд работников ФМБА, насчитывающий 18 медицинских специалистов.

Тем временем в ЛНР более 30 тысяч детей после профилактических медосмотров поставили на диспансерный учет. В дальнейшем при необходимости они будут наблюдаться у врачей и проходить лечение.

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