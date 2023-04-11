Военный эксперт: ВСУ испытывают трудности с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых на Краснолиманском направлении

В рядах противника нарушена логистика. Фото: соцсети
Украинские боевики на Краснолиманском направлении испытывают сложности с подвозом боеприпасов и эвакуацией раненых солдат. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ссылаясь на свои источники, он уточнил, что в рядах противника была нарушена логистика из-за успешного продвижения российских войск.
- Ввиду успехов наших войск и взятия под объективный контроль некоторых участков местности подвоз материально-технических средств, боеприпасов, а также эвакуация раненых стала весьма затруднительна и опасна, - охарактеризовал он положение украинских военных.
По словам Марочко, в результате ожесточенных боев появилось много открытых участков местности с выгоревшими лесными насаждениями, которые уже не позволяют украинским боевикам оставаться незамеченными.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ пытаются дезинформировать российскую разведку ложными сообщениями о наступлении. Для этого украинские боевики устроили так называемую «радиоигру».
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