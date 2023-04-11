В ЛНР заявили, что ВСУ пытаются дезинформировать разведку ложными сообщениями о наступлении

ВСУ ведут «радиоигру» с разведкой РФ. Фото: соцсети

Украинские боевики пытаются ввести в заблуждение российскую разведку. Для этого они устроили «радиоигру», и на разных радиочастотах в разное время намеренно распространяют ложную информацию о готовящемся наступлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- Вооруженные формирования Украины в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ВС РФ пытаются ввести в заблуждения наши разведорганы. В последнее время на различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей, - заявил эксперт.

По словам подполковника, противник ведет так называемую «радиоигру» с периодичностью два-три раза в день.

Напомним, ранее Марочко заявил, что украинские силовики устроили рейды по домам мирных жителей перед Пасхой. Ищут тех, кто посетит в праздничные дни своих родственников в новых регионах России.

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