В ДНР рассказали о дальнейшей судьбе недостроенных домов, брошенных застройщиками с 2014 года

Власти ведут работу по вовлечению в строительство подобных объектов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Жителей ДНР тревожит вопрос, почему до этого времени в Республике остаются нетронутыми недострои. Людей интересует - если достраивать здания никто не будет, так может лучше демонтировать конструкции, а до тех пор оградить их, чтобы ограничить доступ подростков?

Тема немаловажная, но имеет под собой немало подводных камней. Тем не менее, власти ведут работу по вовлечению в строительство подобных объектов. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что специалисты Минстроя ДНР собирают сведения о застройщиках, земельных участках и проектной документации на такие объекты незавершенного строительства. Кроме того, узнают про участников долевого строительства, чьи права не были реализованы.

- Решения принимаются по каждому объекту, сведения об этом будут отражены на сайтах Минстроя ДНР и администраций городов, - заверил глава региона.

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