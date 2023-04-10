В ЛНР школьные столовые переведут на новое меню питания

Качество питания в школах существенно улучшится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение апреля столовые во всех школах Луганской Народной Республики переведут на новое меню питания. Об этом заявил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Он пояснил, что Министерством образования были утверждены новые типовые меню для разных типовых категорий учащихся.

- Рассчитаны Институтом общественного питания РФ по всем нормам, научно обоснованным требованиям для растущего организма. В течение апреля школы должны будут перейти на эти типовые меню, - рассказал Кусов.

Уточняется, что горячее питание школьников будет осуществляться за счет бюджета. Увеличится и его стоимость - в среднем примерно в два раза.

- Сейчас стоимость одноразового питания составляет 71 рубль 24 копейки. Это существенно улучшит качество питания, - подчеркнул министр.

Глава ведомства призвал родителей контролировать на местах качество питания своих детей и в случае несоответствия сообщать об этом в Министерство образования и науки Республики.

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