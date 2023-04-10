В ЛНР зарплаты учителей увеличат до 20 процентов

Учителям повысят заработную плату Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Луганской Народной Республике увеличат зарплаты учителям. Рост выплат составит до 20%. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Он уточнил, что в Республике было принято новое положение про оплату труда.

- В среднем на 16% увеличен базовый тарифный разряд, надбавки, размеры надбавок, которые могут быть выплачены, компенсационного, стимулирующего характера. В целом мы ожидаем общее увеличение заработных плат в районе до 20%, - заявил чиновник.

По словам министра, отдельная выплата предусматривается для классных руководителей. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина все педагоги за классное руководство получают каждый месяц по пять тысяч рублей. В ЛНР эти выплаты также уже осуществляются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике этим летом откроют почти 300 пришкольных лагерей. Их работу организуют только в тех районах, где было очное обучение и возможно безопасно организовать детский досуг.

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