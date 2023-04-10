В ЛНР этим летом откроют почти 300 пришкольных лагерей

Детей задействуют в различных культурно-познавательных и спортивных мероприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике с началом летних каникул организуют работу почти 300 пришкольных лагерей. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Иван Кусов.

Он уточнил, где именно будут открыты такие лагери.

- Почти 300 пришкольных лагерей планируется открыть этим летом. Конечно же, только в тех районах, где у нас было очное обучение и возможно безопасно организовать такой детский досуг, - заявил министр.

По словам Кусова, детей задействуют в различных культурно-познавательных и спортивных мероприятиях. Список пришкольных лагерей обнародуют уже в ближайшее время.

Тем временем в ДНР сообщили, что все учреждения для детей-сирот перейдут в подчинение Минтруда и соцполитики. Такое поручение дала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Сейчас в Республике функционируют 8 учреждений для детей-сирот, которые находятся в подчинении сразу трех ведомств.

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