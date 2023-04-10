Аппарат омбудсмена ЛНР помог установить местонахождение 43 бойцов ВСУ, которые числились пропавшими без вести

В Республике еще год назад запустили «горячую линию» для родственников украинских военнослужащих, которые сложили оружие. Фото (архив): ЛИЦ

В Луганской Народной Республике аппарат уполномоченного по правам человека помог установить местонахождение 43 военнослужащих ВСУ, считавшихся ранее пропавшими без вести. Об этом в своем телеграм-канале сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

Она отметила, что в Республике ведут учет поступивших обращений по вопросу розыска пропавших без вести украинских граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

- В период с 1 января 2023 года по 31 марта 2023 года поступило 200 обращений, установлено местонахождение 43 человек, неизвестна судьба 157 человек, - заявила правозащитница.

Напомним, ранее в ЛНР обвинили Киев в уклонении от диалога по розыску пропавших без вести бойцов ВСУ. Как заявила Виктория Сердюкова, украинская сторона всячески уклоняется от разговоров на данную тему. При этом в Республике еще год назад аппарат омбудсмена запустил «горячую линию» для родственников украинских военнослужащих, которые сложили оружие.

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