В окрестностях Ясиноватой под украинским обстрелом погиб мужчина

ВСУ обстреляли окраины Ясиноватой
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В селе Веселое в окрестностях Ясиноватой вследствие обстрела ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.
- В результате обстрела вооруженных формирований Украины населенного пункта Веселое (Ясиноватский район) погиб мужчина, - проинформировал он.
Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Верхнетроицкое в Донецкой Народной Республике, в результате чего пострадали два мирных жителя. По улице Фабричной были ранены женщина 1960 и мужчина 1959 годов рождения.
Тем временем в Куйбышевском районе Донецка мирный житель получил ранения в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине «Лепесток». Инцидент произошел по улице Югославской. Всего в Республике зафиксированы уже 109 случаев подрывов на таких взрывоопасных предметах.
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