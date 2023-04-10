Денис Пушилин считает утечку секретных данных США возможной подготовкой к сокращению поддержки Украины

По мнению Пушилина, этот «слив» может повлиять на позицию государств, которые все еще питают иллюзии насчет истинных целей США в мире. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Утечка засекреченных документов США вполне может оказаться преднамеренным шагом. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее «информационное цунами» вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага. Кто знает, вероятно, это подготовка мировой общественности к возможному сокращению поддержки Украины накануне распиаренного контрнаступления ВФУ, - предположил он.

При этом, по словам Пушилина, Запад своими действиями может вновь попытаться ввести всех в заблуждение, а публикация этих документов оказаться двойной игрой.

- При этом проверить и уделить внимание высвеченным возможным планам, безусловно, нужно. Это вполне может оказаться двойной игрой, и если они, допустим, планируют ударить по указанным объектам, то лучше нам эти объекты дополнительно обезопасить, независимо от причин опубликования этих документов, - заявил Пушилин.

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