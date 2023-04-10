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НовостиПолитика10 апреля 2023 16:04

Денис Пушилин считает утечку секретных данных США возможной подготовкой к сокращению поддержки Украины

Однако публикация этих документов вполне может оказаться двойной игрой Запада
Ирина ДМИТРИЕВА
По мнению Пушилина, этот «слив» может повлиять на позицию государств, которые все еще питают иллюзии насчет истинных целей США в мире. Фото: пресс-служба Главы ДНР

По мнению Пушилина, этот «слив» может повлиять на позицию государств, которые все еще питают иллюзии насчет истинных целей США в мире. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Утечка засекреченных документов США вполне может оказаться преднамеренным шагом. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее «информационное цунами» вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага. Кто знает, вероятно, это подготовка мировой общественности к возможному сокращению поддержки Украины накануне распиаренного контрнаступления ВФУ, - предположил он.

При этом, по словам Пушилина, Запад своими действиями может вновь попытаться ввести всех в заблуждение, а публикация этих документов оказаться двойной игрой.

- При этом проверить и уделить внимание высвеченным возможным планам, безусловно, нужно. Это вполне может оказаться двойной игрой, и если они, допустим, планируют ударить по указанным объектам, то лучше нам эти объекты дополнительно обезопасить, независимо от причин опубликования этих документов, - заявил Пушилин.

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