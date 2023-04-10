Мобильные офисы МФЦ уже начали обслуживать жителей отдаленных населенных пунктов в ДНР

Выездные комплексы оснащены всем оборудованием, которое необходимо для оказания государственных и муниципальных услуг гражданам прямо на месте. Фото: Минэкономразвития ДНР

Мобильные офисы Многофункционального центра (МФЦ) уже начали обслуживать жителей отдаленных городов и районов Донецкой Народной Республики. Сегодня специалисты центра побывали в городе Комсомольское Старобешевского района Республики. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития ДНР.

Там отметили, что выездные комплексы оснащены всем оборудованием, которое необходимо для оказания государственных и муниципальных услуг прямо на месте. Все - для удобства граждан.

- Это событие вызвало большой интерес у жителей города, которые смогли оформить документы, справки, решить множество вопросов, не выезжая в отдаленные городские центры, - рассказали в ведомстве по итогам поездки.

Сообщается, что выезд мобильного офиса МФЦ пришелся людям по душе, и многие выразили надежду на его повторный приезд в город в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР появятся передвижные офисы для предоставления государственных услуг гражданам. В Республику доставили четыре таких мобильных комплекса.

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