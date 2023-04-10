В Мариупольский порт с сентября завезли около 14 тысяч тонн строительных материалов

Вполне вероятно, что грузооборот кратно увеличится Фото: Иван ЖИЛЯК

С начала прошлой осени в Мариупольский морской порт завезли порядка 14 тысяч тонн строительных материалов. Об этом сообщил ДАН глава Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев.

Он уточнил, что их доставка была организована с конца сентября.

- В 2022 году в общей сложности завезено около 10 000 тонн стройматериалов. На данный момент в 2023 году завезено порядка 4 000 тонн стройматериалов, - рассказал он.

По мнению Джиоева, по итогам этого года в Мариуполе считают вполне вероятным кратное увеличение объемов грузооборота. Сейчас в перевозках участвуют до 10 судов, но их число может меняться в связи с потребностями и планами грузовладельцев.

Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт мариупольского порта в 2023 году потратят более одного миллиарда рублей. Порту необходима реконструкция нескольких причалов.

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