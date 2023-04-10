Дом на 90 квартир для медработников в Мариуполе сдали в эксплуатацию

В новый дом заселят медиков Мариуполя. Фото: пресс-служба Фонда развития территорий

В Мариуполе сдали в эксплуатацию девятиэтажный дом на 90 квартир для медицинских работников. Он расположен в Ильичевском районе города. Здание отвечает требованиям современного комфортного жилья и имеет высокий класс энергоэффективности. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

— Для новоселов-медиков важно, что квартиры сдаются уже с чистовой отделкой, меблировкой и необходимой техникой. А благоустроенная придомовая территория и развитая социальная инфраструктура микрорайона – это современный российский стандарт жилищного строительства, — отметил гнеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

В пресс-службе добавили, что на придомовой территории выполнено благоустройство и озеленение, обустроены игровая и спортивная площадки, автопарковка.

Напомним, что жители Мариуполя получили более 1500 ордеров на квартиры в новых домах. Людям предоставили жилье взамен поврежденного или уничтоженного в ходе боевых действий.

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