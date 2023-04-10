В ДНР запустили чат-бот министерства здравоохранения

Ответы на частные вопросы будут давать сотрудники Минздрава Республики

В Донецкой Народной Республике был запущен чат-бот министерства здравоохранения. С его помощью жители смогут задать вопросы или написать обращение в ведомство. Об этом рассказал глава Минздрава Республики Дмитрий Гарцев.

— В чат-бот вы сможете написать вопросы, обращения, то, что волнует именно сейчас. Обратная связь от населения и работников — это важный элемент работы для любого чиновника, поэтому будем ее всесторонне рассматривать. На самые часто задаваемые вопросы буду давать комментарии и ответы в своем телеграм-канале, а на частные будут отвечать сотрудники министерства. Ждем от вас вопросов, — отметил министр здравоохранения Республики.

Напомним, что ранее Главе Минздрава ДНР вручили медаль «За укрепление боевого содружества». Награду главе Минздрава вручил генерал-майор, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по боевой подготовке Артур Шемайтис.

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